Clijsters wil geen plek afsnoepen: “Sparringpartner in Fed Cup, dat is prima voor mij"

BF

05 maart 2020

06u45 0

Kim Clijsters zet na Monterrey haar zinnen op Indian Wells, dat in niveau net onder de grandslams valt. Daar zal Fed Cup-kapitein Johan Van Herck ter plaatse zijn om zijn selectie te maken voor de finaleweek half april in Boedapest. België is een van de twaalf geplaatste landen. Hamvraag is of Clijsters zal meespelen. In Kortrijk, bij de zege tegen Kazachstan, maakte ze al deel uit van de groep om samen mee te trainen.

“Johan zal in Indian Wells zijn en dan gaan we praten”, zei Clijsters in Monterrey. “Ik heb sowieso wel al gezegd dat ik niet de selectie wil afnemen van meisjes die het goed deden in Kortrijk. Maar als ik erbij kan zijn om de ploeg te steunen en te supporteren... Het was gewoon een hele leuke week. Ik heb sommige meisjes beter leren kennen. Als sparringpartner dienen is ook gewoon prima voor mij.”

