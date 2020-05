Clijsters vindt kritiek op gewicht niet lastig, maar vraagt toch meer tact: “Stond op het punt om te reageren” Redactie

22 mei 2020

Meteen na de aankondiging van haar comeback was het gewicht van Kim Clijsters een issue. Er werd openlijk de vraag gesteld of ze na een pauze van zeven jaar wel scherp genoeg stond om terug te keren op de baan. Een vervelend onderwerp voor Clijsters? “Ik vond het voor mij niet moeilijk”, vertelt Clijsters in een exclusief interview met VTM Nieuws en HLN. “Maar ik vond het wel erg naar jongere meisjes toe. Op een bepaald moment stond ik op het punt om erop te reageren. Want als een jong meisje, die misschien wat zwaarder is en wil gaan tennissen of sporten, daar mee geconfronteerd wordt dan kan dat heel wat schade aanrichten. Daarom zou ik toch willen vragen om op te letten.”

“Ik weet ook wel dat ik fitter moet staan. Maar ik ben 36, bijna 37. Het is niet altijd makkelijk om de kilo’s er zomaar af te krijgen. Ik probeer daar aan te werken en sommige dagen gaat dat gemakkelijker dan andere. Als ik die kritiek aanhaal bij mijn familie in Amerika, zeggen die: ‘What?’ Dat noemen ze daar ‘body shaming’, hè.”

