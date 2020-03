Clijsters traint dag voor start toernooi in Monterrey met ook haar manager Bob Laes op court Bart Fieremans in Mexico

01 maart 2020

Een dag voor de start van het WTA-toernooi in Monterrey, trok Clijsters opnieuw de court op in Mexico. Een training waarbij zelfs manager Bob Laes een balletje meesloeg, maar waarin Kim ook aandacht besteedde aan haar service. In de eerste ronde treft onze landgenote de Britse Johanna Konta, 28 jaar, WTA 15 en tweede reekshoofd in Monterrey. Konta is 2020 wel niet goed ingezet na een knieblessure. Op de Australian Open vloog ze er al na de eerste ronde uit. Als Clijsters haar eerste zege van de ‘Kimback’ kan boeken, neemt ze het op tegen de Britse Heather Watson (WTA 69) of de Duitse Tatjana Maria (WTA 90).

