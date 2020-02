Clijsters toe aan tweede trainingsdag in Dubai: “Ben niet naar hier gekomen om mijn sociaal leven verder uit te bouwen” Filip Dewulf in Dubai

14 februari 2020

09u50 0 Tennis Trainingsdag nummer twee voor Kim Clijsters (36) in Dubai. De Limburgse sparde vanmorgen een uurtje met Danielle Collins, vorig jaar nog halvefinaliste op de Australian Open, op het centre court van de Dubai Tennis Championships en gaf daarna een stand van zaken aan de Belgische (geschreven) pers.

Beelden van de opwarming van Clijsters:

Om 10 uur ’s morgens – ook die gewoontes veranderen niet, Kim Clijsters blijft een notoire vroege vogel – betrad ze het stadion van de Aviation Club Tennis Centre. Terwijl de Limburgse mama met een heel gevolg de baan opkwam – vrienden én toevallige passant Louis Talpe zaten in de tribune – moest sparringpartner Danielle Collins, vorig jaar nog halve finaliste op de Australian Open, het met één medestander stellen. De sfeer was gemoedelijk, maar de oefensessie redelijk intens. De training werd afgesloten met enkele games. Daarin werd duidelijk dat Clijsters nog wat wedstrijdritme nodig heeft om op temperatuur te komen. Vooral het anticiperen en aanpassen aan veranderende spelsituaties zal nog wat tijd in beslag nemen. Iets dat Clijsters achteraf zelf ook toegaf.

Desalniettemin toonde de Limburgse zich opgetogen en opgewonden enkele dagen voor haar langverwachte comeback. Bovendien voelt ze zich wel in haar sas in Dubai. En dat na zeven jaar ver weg van de tour. Kende Clijsters eigenlijk haar concurrentes, en vice versa? Wist bijvoorbeeld iemand als Amanda Anisimova (achttienjarig, Amerikaans toptalent) wie Kim Clijsters was? “Er zijn hier meisjes aanwezig die ik heb leren kennen door commentaar te geven op de grandslamtoernooien”, zei de viervoudige grandslamwinnares. “Speelsters die ik op toernooien gevolgd heb en waarvan ik wel wat trainingen ben gaan bekijken. Maar persoonlijk heb ik daar nooit mee gesproken. Met Anisimova heb ik enkel een WhatsApp-conversatie gehad nadat haar papa was gestorven (de 52-jarige Konstantin Anisimov overleed vorig jaar enkele dagen voor de US Open en een week voor de achttiende verjaardag van zijn dochter aan een hartaanval. Clijsters zelf verloor zelf haar papa Lei ook op relatief jonge leeftijd, red).”

Vorige week tijdens de Fed Cup in Kortrijk trakteerde Clijsters zichzelf al op een voorsmaakje door een week in het midden van het team te leven. “Dat was leuk”, beaamde de ex-nummer een van de wereld. “Elise (Mertens) en Kirsten (Flipkens) kende ik natuurlijk al, maar Ysaline (Bonaventure) en Greet (Minnen) kende ik minder goed. Ik had hen natuurlijk al wel zien tennissen, maar ik had nog nooit echt met hen gesproken. Het was fijn om hen te leren kennen. Maar goed, ik ben ook niet naar hier gekomen om mijn sociaal leven verder uit te bouwen, hè”

Tijdens de sparringsessie met Collins werd duidelijk dat Clijsters nog wedstrijdritme nodig heeft. Vooral het anticiperen en aanpassen aan veranderende spelsituaties zal nog wat tijd in beslag nemen Onze tennisspecialist Filip Dewulf

Nee, Clijsters meent het serieus met die comeback die nu wel heel dichtbij komt. Zelfs het circus errond neemt ze er met de glimlach bij. Ze heeft zich ook flink omringd om voldoende afleiding te hebben van de opbouwende spanning. “Je komt uiteindelijk veel bekende gezichten tegen”, glimlachte Clijsters. “Trainers die je nog van vroeger kent maar nu alweer met iemand anders aan de slag zijn gegaan. Dat blijft inherent aan het milieu. Maar uiteraard zijn er ook veel jonge meisjes die er zijn bijgekomen de laatste jaren.” Begin volgende week staat er mogelijk zo eentje aan de overkant van de baan. Benieuwd of het een fijne kennismaking wordt.

Ook acteur Louis Talpe, op mini-huwelijksreis in Dubai, bracht Clijsters een bezoekje. Bij VTM Nieuws vertelde hij erover: