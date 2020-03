Clijsters stoomt zich klaar voor toernooi in Indian Wells, waar het afzeggingen regent TLB

08 maart 2020

Volgende woensdag gaat het WTA-toernooi in Indian Wells van start. Voor Kim Clijsters wordt het haar derde toernooi sinds haar veelbesproken comeback. Eerder speelde ze al in Dubai en Monterrey. Clijsters is al in Californië om zich voor te bereiden en onder een deugddoende zon legde ze er op training al duchtig de pees op. Ook Elise Mertens (WTA 23) zal deelnemen in de Verenigde Staten. Ze won er vorig jaar het dubbelspel, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka.

Langs Bianca Andreescu, de winnares van vorig jaar, zullen Clijsters en Mertens zich in Indian Wells alvast niet moeten knokken. De 19-jarige Canadese, die vorig jaar ook de US Open won, deelde gisteren mee dat ze onvoldoende hersteld is van de knieblessure die ze eind 2019 tijdens de groepsfase van de WTA Finals opliep. De organisatoren van het hardcourttoernooi kregen eerder ook al het forfait van de Roemeense Simona Halep (WTA-2), toernooiwinnares in 2015, en van de Duitse Angelique Kerber (WTA-21), vorig jaar verliezend finaliste, te verwerken.

.@Clijsterskim putting in work on Stadium 2 💪😍#BNPPO20 #TennisParadise pic.twitter.com/lSJlN9N4F2 BNP Paribas Open(@ BNPPARIBASOPEN) link