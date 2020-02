Clijsters scherpt conditie aan met Fed Cup-ploeg: “Het ziet er zeker niet slecht uit” Redactie

04 februari 2020

18u44

Bron: VTM Nieuws 2

De Belgische Fed Cup-ploeg bereidt zich in de Lange Munte van Kortrijk voor op het duel met Kazachstan op vrijdag en zaterdag. Elise Mertens, Kirsten Flipkens, Greet Minnen en Ysaline Bonaventure kregen daarbij het gezelschap van niemand minder dan Kim Clijsters. De 36-jarige mama uit Bree zet haar laatste rechte lijn richting haar tweede comeback in met een doorgedreven trainingsweek in Oost-Vlaanderen. Voor alle duidelijkheid: Clijsters is niet geselecteerd en doet dus onder geen beding mee in het weekend.

Flipkens: “Het ziet er zeker niet slecht uit”

Bonaventure: “Indrukwekkend om zien”

Van Herck: “Ze staat hier met veel passie en zin”