Clijsters past uit voorzorg voor buikspieren ook voor laatste groepswedstrijd World Team Tennis



Redactie

31 juli 2020

08u43 0 Tennis Kim Clijsters heeft ook de laatste groepswedstrijd van New York Empire op de World Team Tennis in het Amerikaanse White Sulphur Springs (West Virginia) aan zich laten voorbijgaan. In een duel louter om de statistieken verloor de ploeg van de Limburgse met 23-17 van Philadelphia Freedoms.

De 37-jarige Clijsters kwam voor het vierde opeenvolgende duel niet in actie. De voorbije dagen paste ze, om haar buikspieren rust te gunnen, ook voor de ontmoetingen met Washington Kastles (25-15), Orlando Storm (21-23) en Orange County Breakers (21-19).

Beide ploegen waren al zeker van kwalificatie voor de play-offs met vier. Morgen spelen de twee teams opnieuw tegen elkaar. Philadelphia sloot de groepsfase (met negen) af als nummer 1 met twaalf zeges en twee nederlagen. NY is vierde met zeven overwinningen en evenveel nederlagen. De tweede halve finale gaat tussen Orlando Storm en Chicago Smash.

Kim Clijsters maakte begin dit jaar een tweede comeback, maar speelde slechts twee wedstrijden voor de coronapandemie haar derde tenniscarrière onderbrak. De viervoudige grandslamwinnares (US Open 2005, 2009 en 2010 en Australian Open 2011) speelde de World Team Tennis, waarvan de 45e editie aan de gang is, twee keer eerder. In 2009 deed ze dat met de Saint Louis Aces, een jaar later met de New York Sportimes.

