Clijsters over haar comeback: "Nog niemand heeft me zot verklaard. Misschien wel achter mijn rug"

09 februari 2020

09u11 0 Tennis Op 15 januari zagen we voor het eerst een glimp van Kim III, met een medialeger aan de zijlijn dat elke move registreerde. Een maand voor haar comeback in Dubai maakte Clijsters een tussenbalans op.

Normaliter zat Kim Clijsters (36) in januari in Australië, met de wereldpers in haar zog. Door een scheurtje in de mediale knieband begin november liep haar comeback vertraging op. De blessure is nu volledig geheeld en Clijsters traint weer voluit. Ze vond de tijd rijp om de pers in haar academie in Bree uit te nodigen om een trainingssessie bij te wonen. In een adem stelde ze haar nieuwe Nederlandse coach voor, Fred Hemmes.

Zowat twintig journalisten en cameralui sloegen haar gade. Amy Hitchinson, ex-communicatiemanager van de WTA-Tour, leidde de mediadag in goede banen. Een voorsmaakje van wat zal komen: eens terug op het WTA-circuit, volgende week in Dubai, zal Kim III nog feller in het middelpunt van de belangstelling staan.

Je weet wat nodig is om fysiek en tennis-technisch top te zijn. Waar sta je nu?

Kim Clijsters: "Door de knieblessure ben ik rustig moeten herbeginnen. Eerst met minitennis, om mijn knie niet te veel te roteren. Ik heb een paar weken voorzichtig gespeeld met een ingetapete knie. Pas de laatste twee weken kan ik me op een volle baan bewegen. Het betert elke dag, ik duw de lat nu wat hoger. Hoe hoog ooit, daar heb ik geen antwoord op. Dat maakt het juist boeiend."

