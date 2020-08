Clijsters ontmoet nummer 40 in Cincinnati, Greet Minnen onderuit in eerste kwalificatieronde Redactie

21 augustus 2020

09u51 0

De Belgische vrouwen op de hoofdtabel van het WTA-toernooi van Cincinnati kennen hun opponenten in de eerste ronde. Elise Mertens (WTA 22) treft de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 46), terwijl Kim Clijsters (geen ranking) de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 40) ontmoet. Alison Van Uytvanck (WTA 58) wacht een kwalificatiespeelster.

Ook Kirsten Flipkens (WTA 79) en Ysaline Bonaventure (WTA 121) kunnen zich nog plaatsen voor de hoofdtabel. Elise Mertens neemt ook nog deel aan het dubbelspel, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Het duo won vorig jaar samen de US Open.

Greet Minnen onderuit in eerste kwalificatieronde

Greet Minnen (WTA 106) heeft gisterenavond haar eerste kwalificatiewedstrijd op het WTA-toernooi van Cincinnati verloren. Minnen moest in twee sets (7-5 en 6-2) de duimen leggen voor de Slowaakse Viktoria Kuzmova (WTA 84), het vijftiende reekshoofd in de kwalificaties. Kuzmova treft in de tweede (en laatste) kwalificatieronde de Amerikaanse Ann Li (WTA 133), die dankzij een wildcard deelneemt aan de kwalificaties.

Het toernooi van Cincinnati werd dit jaar vanwege de coronacrisis verplaatst naar Flushing Meadows in New York, waar eind deze maand ook de US Open start.

