Clijsters moet depanneren bij 3-1-achterstand, maar draait de rollen helemaal om en wint van Monica Puig MXG

24 juli 2020

19u49 0 Tennis Kim Clijsters blijft geweldig op dreef, en dat wordt stilaan een understatement. Op het World Team Tennis-toernooi in New York moest ze bij een 3-1-achterstand invallen tegen de Puerto Ricaanse Monica Puig. Ze draaide de situatie helemaal om, won drie spelletjes op rij, dwong een tiebreak af en won die uiteindelijk ook nog: 4-5.

#WTT2020: @Clijsterskim is on 🔥! Subbed in down 3-1 against @MonicaAce93 she drops one game, but claims the next 3⃣ to send the set to a tiebreaker, which she wins. NY leads 20-13. Watch @NYEmpiretennis battle the @VegasRollersWTT LIVE on @ESPN +! #NYvsLAS #EveryPointCounts pic.twitter.com/w063xNrvOM World TeamTennis(@ WorldTeamTennis) link

De vuist van Clijsters ging in de lucht. Het racket van Puig ging tegen de grond. Verbetenheid tegen frustratie. Monica Puig had bij een 4-1-voorsprong de kans om de wedstrijd af te maken, maar toen kwam het beste in Kim Clijsters naar boven.

Puig staat momenteel pas 90ste op de WTA-ranking maar is wel de regerende olympische kampioene. In 2016 klopte ze in Rio Angelique Kerber in de finale. Niet zomaar een tegenstandster dus voor Clijsters. De Limburgse moest bij een 3-1-achterstand invallen. Ze verloor haar eerste spelletje, maar dan stond de trein op de rails. Ze won drie spelletjes op rij, dwong zo een tiebreak af en won die op de koop toe. “In dat eerste spelletje maakte ik nog wat kleine foutjes, maar daarna ging het beter. Ik kwam in de match en trok uiteindelijk de korte set nog naar mij toe”, reageerde ze na de wedstrijd. “Eens je erin wordt gegooid moet je het punt per punt bekijken. Na mijn dubbelmatch van daarnet dacht ik dat mijn dag erop zat, dus dat was even de knop omdraaien”, lachte Clijsters.

Clijsters sloeg maandag en dinsdag wat wedstrijden over met een kleine kwaal aan de buikspieren. “Het is niets serieus, een kleine spierblessure, maar het is wel vervelend”, klonk het achteraf. “Ik probeer zoveel mogelijk te recupereren en oefeningen te doen tijdens mijn rustdagen.”

#WTT2020: @GuaranteedRate Player of the Match @Clijsterskim chatted with @NickGismondi after @NYEmpireTennis swept 🧹 the @VegasRollersWTT, 25-17. She talks about being subbed in down 3-1 in women's singles and coming back to win, the team she wouldn't trade for the 🌎 and more! pic.twitter.com/hm788sxIoB World TeamTennis(@ WorldTeamTennis) link

