Clijsters, met gezin in New Jersey, blijft gemotiveerd: “Ik doe alles om straks weer te kunnen spelen” FDW

28 maart 2020

03u15 0 Tennis Kim Clijsters (36) zit met het hele gezin momenteel in haar huis in New Jersey, dicht bij haar schoonfamilie. “In deze onzekere tijden zijn we dankbaar dat we samen kunnen zijn als gezin.”

Echtgenoot ­Brian Lynch (41) en dochter Jada (12) waren vorige week Kim en zoontjes Jack (6) en Blake (3) nagereisd. Clijsters was na Monterrey naar Indian Wells verhuisd, maar zag dat toernooi op 9 maart geannuleerd. Zij koos er dus voor in Amerika te blijven. “In deze onzekere tijden zijn we dankbaar dat we samen kunnen zijn als gezin”, postte de Limburgse op sociale media. “We doen er alles aan opdat ­iedereen veilig en gezond kan blijven, wat niet altijd simpel is voor de kinderen. We blijven thuis, waar we spelletjes spelen, oefeningen doen, koken en zien dat de kindjes ook wat studeren. We hebben daarbij heel veel bewondering voor alle gezondheidswerkers in de frontlinie, zeker zij in de ziekenhuizen — dokters en verplegers, heel de medische staf — die keihard werken om tegen deze pandemie te vechten.”

Door het ­coronavirus zag Clijsters haar comeback tot een vroegtijdige pauze komen, na amper twee toernooien en twee nederlagen in de eerste ronde. “Zoals alle atleten moest ook ik mijn plannen bijschaven”, zegt ze. “Maar ik ben net zo gemotiveerd als voorheen. Ik zal er alles aan doen om gezond te blijven en klaar te zijn om te spelen eens we opnieuw mogen tennissen.”