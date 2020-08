Clijsters maakt toch niet haar wederoptreden in halve finales World Team Tennis FDW

01 augustus 2020

20u06 2 Tennis Opnieuw geen Kim Clijsters in de halve finale van het World Team Tennis in West Virginia. Tegen het eerste reekshoofd Philadelphia Freedoms komt onze 37-jarige landgenote niet in actie met haar team New York Empire.

Woensdagnacht werd er al een voorsmaakje geserveerd toen beide ploegen het in het laatste duel van de reguliere competitie tegen elkaar opnamen. New York Empire, voor de vierde keer op rij zonder Clijsters, ging met 17-23 de boot in. De viervoudige grandslamkampioene dacht vandaag even haar wederoptreden te kunnen maken, maar ze komt toch niet in actie. “Er is geen snelle oplossing voor haar blessure”, zei kapitein Luke Jensen eerder. “Je moet er gewoon voor zorgen dat je niets serieus blesseert, wat je vooruitgang naar complete fitheid zou kunnen afstoppen. Maar ik zeg nu al, hou rekening met haar op de U.S.Open!”

