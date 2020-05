Clijsters in lockdown: van eerbetoon aan zorgend personeel tot ‘Regenboog pact’ DMM

21 mei 2020

19u00 6 Tennis De tenniswereld verkeert al 75 dagen in lockdown. Wat deed Clijsters tussendoor? Van een lockdown-verblijf in New Jersey tot steun aan het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden. De lockdown van Kim in enkele beelden.

Geen Indian Wells voor Kim Clijsters begin maart. Door de coronacrisis gaat de tenniswereld in lockdown. Het wegvallen van het toernooi is een flinke streep door de rekening van de comeback van de 36-jarige Clijsters. In de hoop dat het tennistoernooi van Miami doorgaat, trekt Clijsters naar New Jersey. Daar verblijft zich dicht bij de familie van haar man Brian Lynch. Als ook de tennistoernooien van Miami en Charleston worden afgelast en ook de grandslams forfait geven door het coronavirus zit er voor Clijsters niets anders op dan in het bijzijn van familie te blijven trainen en te wachten op een terugkeer naar België.

Real Heroes

Begin april keert Clijsters dan terug naar ons land. De Limburgse verblijft twee weken in verplichte quarantaine, maar maakt er toch een erezaak van om mensen steun te bieden die het nodig hebben. Zo stuurt ze een mooie attentie naar het zwaar getroffen Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden. Het zorgpersoneel kreeg een box met fruit en een begeleidende bedankbrief voor hun inzet in deze moeilijke tijden.

Iets later zette Clijsters ook de hoofdverpleegkundige van de geriatrische COVID-afdeling in het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden in de bloemetjes. De tennisster deed dat in het kader van het “Real Heroes Project”. “Chris Coart is een bron van inspiratie – een held zonder cape”, zegt Clijsters op haar sociale media-kanalen. “Net als zoveel andere zorgmedewerkers in de frontlinie over de hele wereld. Ik heb enorme bewondering voor iedereen, die de handschoen blijft opnemen tegen dit virus. Dankuwel!”

Regenboogpact

Enkele dagen geleden was er dan weer het Regenboog Pact van SOS Kinderdorpen. In lockdown zitten met het hele gezin, dat betekent ook meer intense momenten met kinderen beleven. Om die waardevolle momenten niet verloren te laten gaan zodra het gewone leven weer zijn gangetje gaat, stelt SOS Kinderdorpen voor dat ouders en kinderen samen een ‘Regenboog Pact’ sluiten, een goed voornemen om tijd voor elkaar vrij te blijven maken.

Clijsters (36) stelde met haar man Brian Lynch en drie kinderen Jada (12), Jack (6) en Blake (3) een pact op. “Wij nemen ons voor om meer samen te koken, puzzels te maken, op uitstap te gaan met de fiets en samen de paarden eten te geven. Daar hebben de kinderen deze periode echt van genoten”, aldus Clijsters.