Clijsters in eerste reactie: “Op momenten het gevoel dat ik niet moest nadenken” DMM/GVS

17 februari 2020

20u16 6 Tennis “Het gevoel zat goed”, vertelde Kim Clijsters na haar comeback in Dubai. “Ik domineerde bij momenten in de tweede set. Nu is het zaak om te blijven werken zodat ik dat niveau een hele match kan aanhouden.”

Clijsters toonde twee gezichten bij haar wederoptreden. In set één liep het niet, maar nadien knokte ze terug tegen Garbiñe Muguruza - niet van de minste. “Er was een groot verschil tussen de twee sets”, vertelde Clijsters na haar wedstrijd. “In het begin moest ik alles nog wat aanvoelen: mijn positie op de baan, het lezen van mijn tegenstander, maar ook vooral mijn service. Die liep niet goed, ik sloeg te veel dubbele fouten. Toch had ik het gevoel dat ik niet ver van een goed niveau zat.”

“Ik kon me dan ook herpakken in de tweede set. Ik bleef knokken, want je weet nooit. Ik had in die tweede set het gevoel dat ik niet meer moest nadenken. Dat is belangrijk, een leuk gevoel. Soms domineerde ik in die tweede set, het is belangrijk om te blijven werken zodat ik dat niveau een hele match kan aanhouden. Het kan nog tien matchen duren voor dat lukt, maar ik heb geduld. Die comeback in set twee is iets heel positiefs, dat neem ik dan ook mee. Ik was vroeger ook altijd iemand die in matchen dat tikkeltje meer kon. Daar had ik op gerekend, en dat was er vandaag ook. Er waren uiteindelijk kansen om een derde set af te dwingen, maar het was nèt niet.”

Vader Lei

Clijsters is sinds lang ver weg van haar kinderen. “Ik heb er nog niet mee kunnen praten. Ik weet dus niet hoe ze zich voelen. Maar toen ik vertelde dat ik zou terugkeren naar het tennis, waren hun gevoelens gemengd. Jada zei me dat ik het moet doen als ik het wíl doen. Jack hoopte dat ik mijn eerste match nu zou verliezen zodat ik snel terug thuis was. Maar ze steunen mij. Jada ziet mij trainen en we doen samen oefeningen. Het doet mij terugdenken aan de tijd toen ik jong was en mijn vader aan het herstellen was van een knieblessure. Leuk dat dat gelijkaardig is.”

Nu is de vraag: hoe zal Kim zich morgen voelen na anderhalf uur tennis op het hoogste niveau? “Nu voel ik mij oké. Ik heb een ijsbad genomen, straks is het tijd voor een shake. Via mijn spreidstand schoof ik in de wedstrijd een paar keer naar de bal toe, dat deed ik nog niet eerder op training. (lacht) Misschien ga ik die zaken morgen wel voelen, we zullen zien. Maar ik denk dat het wel oké gaat met mijn rug, schouder en nek. Afwachten hoe de knieën en heupen zullen reageren. Maar ik maak me geen zorgen over kwaaltjes of grote blessures. Ik wil daar ook niet aan denken, want dan trek je dat aan. Mijn team vertrouwt mij over de manier waarop ik werk met mijn lichaam en mij voorbereid op de matchen. Dat doen we samen goed.”

Monterrey

Begin maart trekt Clijsters naar Monterrey. “Daar zullen de omstandigheden weer anders zijn. Maar dat hoort nu eenmaal bij het proces, en dat proces kan enkel evolueren als ik wedstrijden speel. Of de verwachtingen nu hoger zijn? Eerlijk, ik trek mij niet aan wat men schrijf of denkt. Trouwens, ik leg zelf de verwachtingen hoog.”