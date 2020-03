Clijsters houdt 2.000 euro over aan passage in Monterrey, een pak minder dan in Dubai BF/YP

04 maart 2020

07u03

Bron: Eigen berichtgeving 22 Comeback Kim Clijsters Kim Clijsters heeft aan haar passage op het WTA-toernooi van Monterrey 2.300 dollar (of 2.060 euro) overgehouden.

Een peulschil is dat in vergelijking met het WTA-toernooi in Dubai, waar Clijsters haar comeback maakte. Daar verdiende ze aan haar nederlaag tegen Garbiñe Muguruza in de eerste ronde nog 17.055 dollar of ongeveer 15.750 euro. De totale prijzenpot is dan ook dag en nacht verschil: 2.643.670 dollar (circa 2,44 miljoen euro) in Dubai, tegenover 251.750 dollar (of zowat 225.000 euro) in Monterrey.

Kim Clijsters klokte in 2012 haar eerste carrière af op 24.442.340 dollar (circa 22,6 miljoen euro) aan officieel verdiend prijzengeld. Sinds haar afscheid toen is het prijzengeld over de jaren in het WTA-circuit fel toegenomen. Zo verdiende de winnares van Roland Garros in 2012 een bedrag van 1.250.000 euro, maar is die som op zeven jaar tijd bijna verdubbeld tot 2,3 miljoen euro in 2019. Naast het officieel prijzengeld lokken vele WTA-toernooien de absolute toppers ook met startgelden, maar die bedragen zijn niet openbaar. Het is wel een publiek geheim dat de toernooien van Dubai en Qatar de toppers financieel in de watten leggen.

