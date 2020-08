Clijsters geeft met blessure aan de buikspieren forfait voor WTA-toernooi van Cincinnati Redactie

21 augustus 2020

17u42 0 Tennis Kim Clijsters geeft forfait voor het WTA-toernooi van Cincinnati. Onze 37-jarige landgenote ondervindt nog te veel last aan de buikspieren. Ze blijft in New York wel in haar bubbel om de US Open verder voor te bereiden.

“Ik heb hier geweldige herinneren en keek er naar uit om er dit jaar nieuwe te maken”, vertelt Clijsters. “Het is teleurstellend dat ik nu verstek moet geven. Na overleg met de medische dienst en mijn team kwamen we tot het besluit dat ik meer hersteltijd nodig heb. Ik ben dankbaar dat ik in mijn ‘bubbel’ kan blijven en me hier in het Billie Jean King National Tennis Center kan blijven voorbereiden.”

Op 31 augustus start de US Open, Clijsters kreeg een wildcard voor het enkel- en dubbelspel.

Kim Clijsters has withdrawn from @CincyTennis with an abdominal injury. pic.twitter.com/9cTmdd0jjs WTA Insider(@ WTA_insider) link