Clijsters eert zorgend personeel Sint-Trudo Ziekenhuis: “Helden zonder cape” DMM

12 mei 2020

11u02 1 Tennis Kim Clijsters heeft de hoofdverpleegkundige van de geriatrische COVID-afdeling in het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden in de bloemetjes gezet. De tennisster deed dat in het kader van het “Real Heroes Project”.



“Chris Coart is een bron van inspiratie – een held zonder cape”, zegt Clijsters op haar sociale media-kanalen. “Net als zoveel andere zorgmedewerkers in de frontlinie over de hele wereld. Ik heb enorme bewondering voor iedereen, die de handschoen blijft opnemen tegen dit virus. Dankuwel!”

Clijsters koos voor Chris Coart naar aanleiding van de Internationale Dag van de Verpleegkundige. “Chris haar verhaal is indrukwekkend. Op het moment dat ik het hoorde, wist ik meteen dat zij de perfecte persoon was om te eren,” verklaart Clijsters.

“Ze is het perfecte voorbeeld van een echte held. Zelfs tijdens de moeilijkste momenten, behoudt ze haar positieve ingesteldheid en werkt ze onvermoeibaar om haar team, collega’s, patiënten en hun families te ondersteunen.”

Coart: “Ik ben enorm vereerd om mijn naam op haar shirt te zien”

Coart (45) en haar team verzorgen sinds maart de geriatrische COVID patiënten in Sint-Trudo. “Het tempo waaraan we slecht nieuws boodschappen moesten brengen, met daaropvolgend de afscheidsmomenten met familiebezoek of via skypegesprekken, wogen psychisch enorm zwaar door op ons team. Soms huilden we letterlijk mee met patiënten en hun familie”, vertelt ze.

“Ik ben enorm fier op hoe ons team en alle andere teams binnen Sint-Trudo er stonden. Ik denk dat het gevoel vergelijkbaar moet zijn met adrenaline die topsporters voelen. Onder het motto “one team, one goal” zijn we er de hele periode voor gegaan en hebben we mekaar ook rechtgehouden.”

“Ik ben enorm vereerd om mijn naam op het shirt van Kim Clijsters te zien staan. Dat had ik nooit verwacht. Ik heb haar altijd als een idool beschouwd en het lijkt dan ook een beetje onwezenlijk dat nu net het omgekeerde gebeurt en Kim mij naar voren schuift als vertegenwoordiger van een hele groep helden die hier in ons ziekenhuis en overal ter wereld het virus te lijf gaan.”