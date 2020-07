Clijsters begint vandaag aan (kleine) test richting US Open, waar steeds meer ongerustheid over ontstaat FDW

13 juli 2020

07u14 0 Tennis Vannacht begint Kim Clijsters met haar team New York Empire aan drie weken World Team Tennis in West Virginia. Een showcompetitie mét fans die als kleine test dient voor de US Open. Dat grandslamtoernooi werpt Vannacht begint Kim Clijsters met haar team New York Empire aan drie weken World Team Tennis in West Virginia. Een showcompetitie mét fans die als kleine test dient voor de US Open. Dat grandslamtoernooi werpt alsmaar meer vraagtekens op bij heel wat (Europese) spelers.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Negen teams met ongeveer vijf spelers en wat omkadering gingen gisteren in één bubbel zitten in het ‘Greenbrier resort’ in White Sulphur Springs (West Virginia), waar ze de volgende weken onder elkaar 63 wedstrijden spelen (allemaal te bekijken op televisie of internet) en vijf miljoen dollar (4,42 miljoen euro) verdelen.

Kim Clijsters opent vandaag rond 23u Belgische tijd met haar team New York Empire tegen de Washington Kastles - mogelijk een duel met Venus Williams, als beide dames door de respectievelijke coaches geselecteerd worden - en hoopt zo tot 2 augustus voldoende matchritme op te doen voor de officiële hervatting van de competitie in Washington (13 augustus) of eerder Cincinnati (19 augustus) en de US Open (31 augustus), twee toernooien die allebei in New York gespeeld worden.

Scepsis

Maar net zoals er de nodige scepsis bestaat omtrent het WTT-verhaal - er worden 500 (gemaskerde) toeschouwers per dag toegelaten terwijl West Virginia de staat is waar het aantal coronabesmettingen het hardst stijgt in Amerika - lijkt de twijfel over het doorgaan van Flushing Meadows ook enkel maar te groeien.

Heel wat Europese toppers (Djokovic, Nadal Halep, Goerges) spraken hun ongerustheid al uit over een deelname aan en een reis naar de US Open. David Goffin (ATP 10) voegde zich daar afgelopen weekend bij. “Het aantal besmette personen (in Amerika) lijkt alleen maar te stijgen”, zei de Luikenaar. “Ik weet niet of het verstandig is om naar daar te gaan. Ik ga trainen op hardcourt om de toernooien van Cincinnati en de US Open voor te bereiden. Het ziet er niet goed uit op dit moment, maar het kan nog veranderen. We hebben trouwens ook maar recht op één of twee begeleiders, wat niet simpel is.”

Spoedvergadering

Onduidelijkheid en onzekerheid troef dus. Net daarom organiseert de ATP woensdag een spoedvergadering via een zoomcall om de spelers op de hoogte te brengen van de maatregelen die worden genomen bij de vooropgestelde herneming van de competitie én om te pogen diezelfde spelers warm te maken om zich toch aan een oversteek te wagen. “Er zijn spelers besmet geraakt en het virus waart duidelijk rond in de tenniswereld”, maakte Goffin allusie op Djokovic, Coric, Tiafoe en anderen. “We weten niet wat er gaat gebeuren als er één positief coronageval wordt vastgesteld tijdens een toernooi. We zouden graag over wat meer details beschikken. Dat zou het alleszins makkelijker maken om een beslissing te nemen.”

Lees ook:

Goffin verliest van Tsitsipas en twijfelt aan US Open: “Ik weet niet of het een goed idee is om naar daar te gaan”