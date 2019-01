Clash der GOAT’s tussen Roger Federer en Serena Williams in het voordeel van Zwitserland, waarna twee legendes een selfie pakken ODBS

01 januari 2019

16u26

Bron: ANP/Belga 1 Tennis De clash der GOAT’s (Greatest Of All Time) in het tennis tussen Serena Williams en Roger Federer is uitgedraaid in het voordeel van de Zwitser. De twee routiniers, beiden 37 jaar, troffen elkaar op het toernooi om de Hopman Cup in het dubbelspel van de ontmoeting tussen Zwitserland en de Verenigde Staten.

Foi curto e em pares mistos, mas aconteceu: Federer contra Serena! pic.twitter.com/u7jAHhJ2Ds B24(@ B24PT) link

In het afsluitende gemengd dubbel was Roger Federer met Belinda Bencic te sterk voor Serena Williams en Frances Tiafoe. Het werd 4-2 en 4-3 (5/3). Voor het eerst in hun lange en indrukwekkende tenniscarrière stonden Roger Federer en Serena Williams dinsdag tegenover elkaar. 43 grandslamtitels verdelen ze onder elkaar (23 voor Williams, 20 voor Federer) en na afloop hadden beide tennisiconen heel mooie woorden voor elkaar.

Ik had schrik voor haar opslag. Mensen spreken er al lang over en nu weet ik waarom. Roger Federer

“Het was een prachtige ervaring. Jammer dat het zo snel voorbij was. Ik begon net warm te lopen”, lachte Serena Williams. “Het was zo leuk. We zijn samen groot geworden. Toch is het na al die jaren pas de eerste keer dat we dit doen. Ik vond het supercool.”

“Ik had schrik voor haar opslag. Mensen spreken er al lang over en nu weet ik waarom”, voegde Federer er grappend aan toe. “Het was echt fun. Ze is een groot kampioene. Je merkt hoe vastberaden en gefocust ze is. Daar hou ik zo van bij haar.” Waarop Williams antwoordde: “Hij (Federer) is een fantastische kerel, de beste speler aller tijden als ik eerlijk ben. Zowel op als naast de baan is hij zo’n charismatische kerel, gewoon een heerlijke speler.”

Na het interview op de baan maakten de twee legendes, tot groot jolijt van het publiek, nog tijd voor een gezamenlijke selfie.

Na twee enkelspelen stond het dinsdag 1-1 nadat Federer en Williams allebei hun wedstrijd hadden gewonnen. Het dubbel moest daarop de beslissing brengen. Zwitserland verdedigt in het Australische Perth zijn titel in de Hopman Cup. Federer en Bencic versloegen in hun eerste groepsduel de Britten Cameron Norrie en Katie Boulter. Williams en Tiafoe verloren ook al hun openingswedstrijd tegen de Grieken Stefanos Tsitsipas en Maria Sakkari en zijn uitgeschakeld.

Donderdag staat de laatste speeldag in poule B op het programma. De affiches zijn dan Griekenland/Zwitserland en Groot-Brittannië/VS. De groepswinnaar plaatst zich voor de finale.

Oh what a night 🎾🔥 pic.twitter.com/Fj9arBT6Ni Roger Federer(@ rogerfederer) link