Cijfers liegen niet: België versus een traditieland, maar onderlinge duels geven hoop

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photonews Tennis We genieten nog na van de indrukwekkende prestatie van David Goffin op de Masters, of er staat dit weekend met de finale van de Davis Cup alweer een afspraak met de tennisgeschiedenis op het programma. In Lille geven onze beste nationale tennisheren Frankrijk partij. Oftewel David versus Goliath, leert de traditie van het landentoernooi ons.

Winnaar: 9-0

Frankrijk heeft negen Davis Cup-titels in de kast, terwijl België nog geen enkele keer met de eindoverwinning aan de haal ging. De eerste keer dat onze zuiderburen het laken naar zich toetrokken was in 1927, waarna het vervolgens vijf titels op een rij bemachtigde. Ook in 1991, 1996 en 2001 werd Frankrijk eindlaureaat. De laatste keer was het Australië van Hewitt een maatje te klein.

Verliezend finalist: 8-2

Negen overwinningen op zeventien finales, dat betekent dat Frankrijk acht keer de duimen moest leggen in de strijd om de knikkers. Het laatst in 2014, toen het Zwitserland van Wawrinka en Federer met de oppergaai aan de haal ging. Ook België weet hoe het voelt om te verliezen vlak voor de eindstreep. In 1904 gingen onze landgenoten met 5-0 onderuit tegen de Britse Eilanden, twee jaar geleden bleek datzelfde Groot-Brittannië in Flanders Expo Gent met 1-3 te sterk.

Halve finalist: 15-2

Ook wanneer de halve finale het eindstation was voor beide landen, voert Frankrijk overduidelijk de ranglijst aan. Vijftien keer verloren onze zuiderburen vlak voor de finale, terwijl ons land in vier maal dat het doordrong tot de halve finales twee keer werd uitgeschakeld. De laatste keer - in 1999 - nota bene tegen de huidige tegenstander.

Aantal jaar in Wereldgroep: 56-28

Het internationaal landenteamtoernooi wordt sinds 1900 georganiseerd, en het is het 56ste jaar dat Frankrijk aantreedt in de Wereldgroep. Tussen 1934 en 1980 kende het land een mindere periode en tuimelde het voor een lange periode uit de hoogste divisie van de Davis Cup. In 1986 en 1998 gebeurde dat nogmaals.

België mocht al 28 edities aantreden in de Wereldgroep. De helft dus van de opponent van dit weekend. Tussen 1922 en 1990 zaten onze landgenoten immers vastgeroest in de Europese zone. Sindsdien pendelde het tussen de regionale zone en het internationale toneel. Sedert 2012 is ons land evenwel een vaste klant in de Wereldgroep.

Steve Darcis en David Goffin in 2012.

Meeste wedstrijden in Davis Cup

Met 70 duels voert François Jauffret bij Frankrijk de ranking aan van het meest aantal gespeelde wedstrijden in de Davis Cup. 43 keer pakte hij de zege, 27 maal was de Fransman de mindere. Van de protagonisten die er dit weekend bijzijn, is Jo-Wilfried Tsonga de man met de meeste ervaring. 34 keer verdedigde hij zijn land, 26 keer volgde een vreugdedansje op het einde.

Jacky Brichant was in de jaren vijftig en zestig een vaste schakel in de Belgische Daviscup-ploeg en speelde in totaal 120 wedstrijden. Daarmee is hij de tennisser die het vaakst de tricolore kleuren van ons land verdedigde én staat hij in de top tien van de tennisser met het meest aantal Davis Cupduels ter wereld. 71 keer trok hij aan het langste eind, 49 keer was zijn tegenstander de betere. De meest ervaren in de huidige selectie is uiteraard Steve Darcis. 'The Shark' heeft 49 duels op de teller, goed voor 23 overwinningen.

Jacky Brichant als derde van links in 1957.

Achtste confrontatie

Het is de achtste keer dat de twee landen elkaar in de ogen kijken in de Davis Cup. Daarin trekt Frankrijk nipt de kar.

• 1904: België - Frankrijk: 3-2

• 1919: België - Frankrijk: 0-3

• 1952: België - Frankrijk: 3-2

• 1975: België - Frankrijk: 1-4

• 1997: België - Frankrijk: 3-2

• 1999: België - Frankrijk: 1-4

• 2001: België - Frankrijk: 0-5

Trainer Gabriel Gonzalez, Olivier Rochus, Christophe Rochus en Filip Dewulf voor de confrontatie tegen Frankrijk.

België het zestiende land?

Als België wint is ons land de zestiende natie die de trofee in de lucht steekt. Trekt Frankrijk het laken naar zich toe, komt het met 10 zeges naast Groot-Brittannië op de derde plek van landen met het meest aantal eindoverwinningen. Enkel de Verenigde Staten (32) en Australië (28) wonnen meer titels.

Davis Goffin.

