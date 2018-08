Chinese (en ex nummer één van de wereld in het dubbel) die Van Uytvanck probeerde om te kopen, heeft half jaar schorsing aan haar broek YP

09 augustus 2018

09u07

Bron: Belga 0 Tennis De Chinese Peng Shuai is vandaag door de Tennis Integrity Unit (TIU) veroordeeld tot een schorsing van zes maanden en een boete van 10.000 dollar (waarvan 5.000 dollar met uitstel). Peng probeerde haar dubbelpartner op Wimbledon vorig jaar te verplichten op te geven. De dubbelpartner in kwestie was onze landgenote Alison Van Uytvanck.

"Peng Shuai probeerde haar partner met behhulp van financiële middelen te verplichten zich terug te trekken", aldus de TIU. Het aanbod van Peng werd geweigerd door Van Uytvanck, maar Peng en Van Uytvanck namen vervolgens toch niet meer deel aan het dubbel. Het aanbod van Peng wordt gezien als een schending van het anti-corruptieprogramma in het tennis.

De coach van Peng, de Fransman Bertrand Perret, werd voor zijn rol in de zaak ook voor drie maanden geschorst door de TIU.

Peng staat momenteel tachtigste op de wereldranglijst in het enkelspel en twintigste in het dubbel. In februari 2014 was ze nummer één van de wereld in het dubbelspel, in augustus 2011 behaalde ze haar beste notering in het enkelspel (11e). Op haar palmares staan in het dubbelspel Wimbledon (2013) en Roland Garros (2014), telkens aan de zijde van Hsieh Su-wei.