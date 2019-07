Chileen Jarry pakt eerste ATP-titel in Zweedse Bastad AB

21 juli 2019

16u30

Bron: Belga 0

Nicolas Jarry (ATP 64) heeft zondag de eindzege op zak gestoken op het ATP-toernooi in het Zweedse Bastad (gravel/524.340 euro). De 23-jarige Chileen, het vijfde reekshood, versloeg in de finale na anderhalf uur tennis de Argentijn Juan Ignacio Londero (ATP 71) in twee sets (7-6 (7/4) en 6-4). Het is voor Jarry de eerste ATP-titel in zijn carrière, en dat in zijn derde finale. De 25-jarige Londero speelde zijn tweede finale, hij won eerder dit jaar in Cordoba zijn eerste titel.

Eerder op de dag wonnen Sander Gille en Joran Vliegen in het dubbelspel hun eerste titel op ATP-niveau. Het Belgische duo rekende in de finale in een supertiebreak (6-7 (5/7), 7-5 en 10/5) af met de Argentijnen Federico Delbonis en Horacio Zeballos, het derde reekshoofd.