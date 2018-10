Caroline Wozniacki pakt eerste zege op WTA Finals LPB

23 oktober 2018

16u39

Bron: Belga 0

Titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 3) heeft haar tweede duel op de WTA Finals in Singapore winnend afgesloten. De Deense vloerde de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 5) na een marathonpartij van 2u16' in drie sets: 7-5, 3-6, 6-2. Zowel Wozniacki als Kvitova verloren zondag hun eerste duel in de witte groep. Later vandaag staat ook het duel tussen de twee winnaressen van de eerste speeldag op het programma, de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 7) versus de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 8). Met twee verlieswedstrijden moet Kvitova hopen dat Svitolina het haalt van Pliskova. Alleen dan behoudt de Tsjechische een kans op een plaats in de halve finales.