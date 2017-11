Carl Maes over gemiste dubbelkans: “Ik zou er ook van wenen” Bart Fieremans

Tennis Davis Cupwatchers Carl Maes en Sabine Appelmans spraken zich uit over het kantelmoment in het Davis Cupdubbel, dat zich afspeelde in de derde set toen Ruben Bemelmans bij een 5-4-stand de set niet kon uitserveren.

De Fransen straften een zwak opslagspel van Bemelmans af en gingen zo erop en erover. “Anders zou ik het nog wel eens willen zien”, aldus Appelmans. “Daar heeft België het echt laten liggen. In de tweede set hebben we wel gezien wat voor een topduo De Loore en Bemelmans kunnen zijn. Voor Bemelmans moet het hard aankomen, maar hij moet dat niet op zich nemen. Dubbelen doe je met twee. Eigenlijk hebben ze niet slecht gespeeld. Het heeft echt weinig gescheeld.”

Bemelmans was er echter het hart van in. Er kwamen tranen bij te pas na de match. “Ik zou er ook van wenen. Het moet een heel bittere pil zijn om te slikken”, zegt Maes: “In de derde set had België zeven breakkansen en hebben ze er één verzilverd. De Fransen hadden aan één breakpunt genoeg om de derde set recht te trekken. In voetbaltermen uitgedrukt was België meer in de penaltybox aanwezig, maar hebben ze de kansen gemist.”

Goffin en Darcis moeten zondag de twee laatste enkels winnen als België de Davis Cuptrofee wil winnen. “De zaak is nog niet verloren”, vindt Maes: “Op voorhand hadden we niet gerekend op een punt in het dubbel. Pas na de keuze voor Gasquet - en niet Mahut – hoopten we op een waterkans. We waren er ook dichtbij, maar 2-1 blijft het scenario waar we dachten te staan na zaterdag.”

Stephanie Tuccito, vriendin van Goffin, Lauranne Darchouffe, de vrouw van Darcis en Caroline Daxhelet, vriendin van Bemelmans, tijdens de dubbel.

Ook Appelmans gelooft dat het nog kan. “Die dubbel gaat geen verschil uitmaken voor Goffin tegen Tsonga. Goffin zal er klaar voor zijn. Hopelijk wint hij zodat de vijfde match beslissend is. Steve Darcis zal dan zeker beter spelen dan tegen Tsonga. Ik verwacht dat Noah voor Gasquet kiest, en niet Pouille. Maar Gasquet heeft ook niet dezelfde power als Tsonga. Hij moet Darcis beter liggen.”

