Canada is eerste kwartfinalist in Davis Cup Redactie

20 november 2019

00u08 0 Tennis Canada heeft zich in Madrid als eerste land voor de kwartfinales van de Davis Cup Finals geplaatst. Maandag had Canada al verrassend met 2-1 gewonnen van Italië, dinsdag moesten ook de Amerikaanse buren voor de bijl.

Vasek Pospisil (ATP-150) versloeg Reilly Opelka (ATP-36) met 7-6 (7/5) en 7-6 (9/7), Denis Shapovalov (ATP-15) won met 7-6 (8/6) en 6-3 van Taylor Fritz (ATP-32). Voor het dubbelspel gaven de Canadezen vervolgens forfait. Dat leidde niet tot een sanctie, want een arts stelde vast dat drie van de vier Canadese spelers effectief niet in staat waren om te dubbelen. De Verenigde Staten kregen zo een 6-0, 6-0 zege in de schoot geworpen.

In de kwartfinales neemt Canada het op tegen de winnaar van groep D. Daarin strijden België en Australië woensdag om de eerste plaats.