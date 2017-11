Camps: "Goffin heeft een grens verlegd, Nadal en Federer achterna" Hugo Camps

06u22 0 REUTERS

Eden Hazard kwam het Davis Cup-team in Rijsel groeten. Een mooi gebaar van een wereldvedette. Daarmee gaf hij aan dat David Goffin van zijn niveau is. Alweer speelde de Luikenaar een fenomenale wedstrijd tegen Jo-Wilfried Tsonga. Is er eigenlijk nog iemand in het tenniscircuit die Goffin kan degraderen? Meer dan een toevallige passant kan het niet zijn.

