Burgemeester Bree verklaart verhuis Clijsters: “Kim trekt naar Amerika omwille van de gezondheid van haar schoonvader” KDW/ODBS

25 juni 2020

19u03

Bron: VTM NIEUWS 8 Tennis Als vriendin van Kim Clijsters (37) kreeg de Breese burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) een telefoontje van Kim Clijsters om haar verhuis te verklaren. Ze stelt bij VTM Nieuws dat de gezondheidstoestand van de vader van Brian Lynch de hoofdreden is.



De geruchtenmolen rond Clijsters draaide overuren in Bree, waarop Kim de gsm pakte en belde naar Van der Auwera, die zelf ook tennis speelt. “Ze zei me dat een verhuis altijd al wel in haar achterhoofd zat. Als Brian bij zijn ouders wou zijn, zat die kans er altijd in. De mindere gezondheid van haar schoonvader brengt alles nu in een stroomversnelling.”

Van der Auwera spreekt van een gezonde keuze. “Niet alleen voor Kim, maar ook voor de kinderen. Die zijn toch vooral internationaal georiënteerd en spreken perfect Engels. Amerikaans Engels zelfs. Maar natuurlijk dat het voor Kim een grote stap wordt. Of we dit betreuren? Tja, we hebben hier zelfs de gemeenteraadszaal naar Kim vernoemd. Ach, ze zal altijd een Breeënaar blijven en hier welkom zijn. Wij supporteren voor haar en zullen Kim volgen, waar ze ook gaat en staat.”

