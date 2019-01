Brazilië wacht België met sterke dubbelspecialisten op in Davis Cup DMM

28 januari 2019

22u14 0 Tennis De Braziliaanse captain João Zwetsch heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de kwalificatieronde van de Davis Cup in eigen land tegen België (1 en 2 februari op gravel).

Brazilië telt met Bruno Soares (ATP 5 dubbel) en Marcelo Melo (ATP 12 dubbel) vooral in het dubbelspel enkele kleppers. Soares heeft al dertig dubbeltitels op zijn palmares, waarbij dit jaar in Sydney met Jamie Murray. Melo toonde zich al 32 maal de beste. Voorts verdedigen ook Thiago Monteiro (ATP 107), Rogerio Dutra da Silva (ATP 139) en Thiago Seyboth Wild (ATP 451) de Braziliaanse kleuren.

Bondscoach Johan Van Herck selecteerde vorig week Arthur De Greef (ATP 202), Kimmer Coppejans (ATP 195) en dubbelspecialisten Sander Gille (ATP 83) en Joran Vliegen (ATP 86). Sterkhouders David Goffin (ATP 21) en Steve Darcis (ATP 313) ontbreken, net als Ruben Bemelmans (ATP 132).

De Davis Cup is vanaf dit jaar in een nieuw format gegoten. Achttien landen zullen in november, op het einde van het seizoen, in een toernooi van week op één locatie strijden om de titel. Als België wint tegen Brazilië, heeft het zijn ticket voor de finaleweek beet.