Braziliaanse tennisster krijgt voorlopige schorsing na positieve dopingtest DMM

24 juli 2019

Bron: Belga

De Braziliaanse tennisspeelster Beatriz Haddad Maia is voorlopig geschorst na een positieve dopingtest op 4 juni tijdens het Kroatië Open. De internationale tennisbond ITF meldt dat bij de nummer 1 van haar land sporen van selectieve androgeen-receptormodulatoren, zogenoemde SARMs, zijn aangetroffen. Die hebben dezelfde eigenschappen als anabole steroïden en staan op de dopinglijst.

De 23-jarige Haddad Maia versloeg recent op Wimbledon in de eerste ronde de Spaanse Garbiñe Muguruza, waarna ze er in de tweede ronde uitvloog tegen de Britse Harriet Dart. Ze is de nummer 99 van de wereld. “Haddad Maia heeft het recht de zaak mondeling toe te lichten, maar ze heeft tot nu toe nog niet van deze mogelijkheid gebruik gemaakt”, aldus de ITF.