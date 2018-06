Braziliaanse tennislegende Maria Esther Bueno is overleden TLB

09 juni 2018

09u55

Bron: Belga 0 Tennis Maria Esther Bueno is op 78-jarige leeftijd overleden. Met negentien grandslamtitels, waaronder zeven in het enkel, is de Braziliaanse een grote naam uit de tennisgeschiedenis.

Bueno won onder meer drie keer het enkelspel op Wimbledon (1959, 1960, 1964) en vier keer het US National Championship (1959, 1963, 1964, 1966), de voorloper van het US Open.

De Braziliaanse beëindigde vier keer het seizoen als nummer 1 van de wereld (1959, 1960, 1964 en 1966) en werd in 1978 opgenomen in de Hall of Fame van het tennis.

In het Open tijdperk, vanaf 1968 toen ook profs aan grandslams mochten deelnemen, veroverde ze één grandslamtitel. Aan de zijde van de Australische Margaret Court, een andere legende, won Bueno op het US Open het dubbel in '68.

Bueno en Court vochten heel wat belangrijke duels uit. Zo stonden ze twee keer tegenover elkaar in de finale van Wimbledon. In 1964 trok Bueno aan het langste eind, een jaar later nam Court revanche.

"In mijn tijd was het tennis een echte amateursport. Ik nam slechts twee rackets mee naar een toernooi. Het prijzengeld voor mijn overwinning op Wimbledon was een waardebon van 15 pond. Maar dankzij mijn sport heb ik ook ervaringen opgedaan die je niet kan kopen. Ik heb zelfs de paus en prinses Diana ontmoet", getuigde ze in 2015 tijdens een interview.

De Braziliaanse kreeg in 2017 te horen dat ze aan mondkanker leed. Ze blies haar laatste adem uit in een ziekenhuis in Sao Paulo waar ze enkele weken geleden werd opgenomen.