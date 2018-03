Bouchard stelt fans gerust: "Model worden is een optie als ik met tennispensioen ga" Mike De Beck

26 maart 2018

17u02

Bron: El Tiempo 3 Tennis Na het schitterende jaar 2014 zit de tenniscarrière van Eugenie Bouchard in een stevige dip. De Canadese bestrijkt momenteel de 114de stek op de WTA-ranking. Niet meteen iets waar een finaliste van Wimbledon van droomt. Tegenwoordig laat Bouchard zich dan ook vooral opmerken met haar modellenwerk en dat is iets waar ze later misschien wel verder in wil gaan.

De laatste maanden schitterde Bouchard niet echt op het tennisveld, maar naast de court liet ze vooral van zich spreken. De blonde tennisdiva was begin februari te bewonderen in een nieuwe fotoshoot met Sports Illustrated. Misschien zit een modellencarrière wel in de pijplijn? "Het belangrijkste voor mij is om tennis te spelen. Dat is mijn prioriteit omdat dat is waar ik van houd en ik vind het leuk om te doen, maar ik weet dat ik verschillende opties heb om me op andere gebieden te ontwikkelen", vertelt Bouchard in een interview met El Tiempo.

"Die andere facetten zijn erg moeilijk vanwege de schema's waar ik me aan moet houden en op dit moment ben ik in niets anders geïnteresseerd dan tennis. Ik ben geconcentreerd op het optrekken van mijn niveau en model worden is een optie wanneer ik met tennispensioen ga. We moeten andere wegen vinden." De tennisfans van Bouchard kunnen dus op beide oren slapen. De liefhebbers van haar fotoshoots zullen het een tijdje moeten doen met de vorige plaatjes van bijvoorbeeld Sports Illustrated.

Bouchard is wel gebrand om weer op haar beste niveau terug te keren. Terug naar die vijfde plek op de WTA-ranking (haar beste prestatie) of misschien wel beter doen. "Ik denk er niet over na om terug te gaan in mijn carrière en de titels die ik eventueel heb misgelopen. Ik wil altijd triomferen, hoe moeilijk het ook is."

