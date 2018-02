Bouchard eist miljoenen na val: "Daar lag ik dan, enkel in een sportbeha en een shortje, om hulp te schreeuwen. Ik was in shock" TLB

23 februari 2018

12u29

Bron: Eigen berichtgeving/Belga/New York Post 67 Tennis Een rechtbank in New York heeft de Amerikaanse tennisfederatie (USTA) voor 75 procent verantwoordelijk gehouden in een zaak aangespannen door de Canadese tennisspeelster Eugenie Bouchard. De momenteel 23-jarige Bouchard viel tijdens de US Open van 2015 in de vestiaire over "een gladde, vreemde en gevaarlijke substantie", hetgeen achteraf schoonmaakmiddel bleek te zijn.

De voormalig nummer vijf van de wereld - op dit moment is ze 116e op de WTA-ranglijst - liep een hersenschudding op bij de valpartij en moest vervolgens forfait geven voor het enkel-, dubbel- en gemengd dubbelspel in New York. Haar huid werd bovendien verbrand door het schoonmaakmiddel. Over de strafmaat wordt vanaf vandaag geoordeeld.

"Ik stapte door de kleedkamer op mijn slippers", deed Bouchard het verhaal in de rechtzaal. "Ik droeg enkel een sportbeha en een shortje en gleed plots uit over het chemische goedje. Het brandde, ook omdat ik amper kleren droeg. Ik schreeuwde om hulp en staarde naar het plafond. Het product zat helemaal over mij, ik was in shock."

Bouchard zelf voor 25 procent verantwoordelijk

De federale rechtbank van Brooklyn achtte de organisator, de Amerikaanse tennisbond, voor 75 procent verantwoordelijk. Bouchard is zelf voor 25 procent verantwoordelijk. Bouchard kon na haar val geen enkele wedstrijd meer spelen in 2015. Ook de voorbije twee jaar bleef ze op de sukkel. De finaliste van Wimbledon in 2014 geraakte nooit meer voorbij de derde ronde op een Grand Slam.

Benedict Morelli, de advocaat van Bouchard, beschuldigt de USTA er ook van opzettelijk de bewakingsbeelden te hebben gewist. Die beelden hadden als bewijs kunnen dienen in de zaak. De Canadese vraagt een compensatie voor de geleden schade op zowel mentaal, fysiek als financieel vlak. Volgens Morelli wil Boucard "miljoenen".