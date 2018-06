Boris Becker wil aan schuldeisers ontsnappen dankzij Centraal-Afrikaanse Republiek Bieke Cornillie

15 juni 2018

17u39

Bron: eigen berichtgeving 1 Tennis Diplomatieke immuniteit. Dat is het nieuwe wapenfeit van Boris Becker om zijn schuldeisers op een afstand te houden. De ooit zowat beste tennisser van de wereld waant zich onschendbaar nu hij deel uitmaakt van het diplomatieke kransje van de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Het 'from hero to zero'-epos van Boris 'Boem Boem' Becker heeft een nieuwe episode. Nadat de Duitse oud-tennisvedette (50) in juni vorig jaar bankroet werd verklaard na schulden bij een privébank en daarna een poging deed om zijn trofeeën te verkopen om een centje bij te verdienen, haalt hij nu een nieuwe truc uit zijn doos om aan de schuldeisers te ontkomen. Becker verklaart zichzelf diplomatiek onschendbaar.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN