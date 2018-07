Boris Becker spreekt voor het eerst over scheiding en financiële malaise: "Er gebeuren nu eenmaal zaken waar je geen vat op hebt" GVS

30 juli 2018

23u05

Bron: Endlich Feierabend 0 Tennis Gewezen tennislegende Boris Becker (50) heeft voor het eerst na de bekendmaking dat hij gaat scheiden van zijn Nederlandse vrouw Lilly Kerssenberg zijn opwachting gemaakt op televisie. In het Duitse programma ' Endlich Feierabend ' praatte hij honderduit over zijn relatie die na dertien jaar uit elkaar spatte. "Er zijn nu eenmaal zaken waar je geen vat op hebt."

Twee weken geleden meldde het Duitse 'Bild' dat de scheiding allerminst van een leien dakje loopt. Zo moest de politie ingrijpen in hun gezamenlijk huis in Londen - er was zelfs sprake van huishoudelijk geweld. Ook naar de reden waarom het paar uit elkaar ging, was het gissen. De financiële problemen van de oud-tenniskampioen zaten daar mogelijk voor iets tussen. Becker werd vorig jaar failliet verklaard, hij zou zo'n 61 miljoen euro schulden hebben gehad.

Schijnwerpers

Becker doorbreekt nu na twee maanden de stilte. In zijn allereerste tv-optreden na de aankondiging van zijn scheiding neemt hij in het tv-programma 'Eindelijk Feierabend' geen blad voor de mond.

"Er zijn inderdaad betere tijden geweest", startte de Duitser zijn relaas. "Maar je moet niet alles geloven wat je leest. Mijn vrouw en zoon zitten wellicht nu te kijken, dus: groeten aan hen vanuit Berlijn. We praten zeker nog met elkaar. Gisteren en eergisteren was ze bij mij. De communicatie werkt dus perfect, alleen is het niet meer met de liefde van vroeger."

Waar liep het net fout? "Ik heb geprobeerd om mijn privéleven zo veel mogelijk uit de schijnwerpers te houden. Natuurlijk, als je verliefd bent en gaat trouwen, denk je dat het voor eeuwig is. Maar zo werkt het niet. Je bent met twee in een huwelijk en er gebeuren nu eenmaal zaken waar je geen vat op hebt. Dat is altijd jammer, het doet pijn, het is onaangenaam. Vooral als je een zoontje hebt. We zijn twee verstandige mensen en zullen voor hem een goede oplossing vinden." (Lilly en Boris hebben een zoon Amadeus van acht jaar oud, red.)

Temperamentvol

De geruchten dat hij bankroet is, wuifde Becker weg. "Ik zal ervoor zorgen dat Lily en Amadeus een goed leven hebben. Natuurlijk moet het wel eerlijk gebeuren en kan ik enkel betalen wat ik heb. Ik heb intussen wel weer wat euro's of ponden, maar misschien niet zoveel als tien jaar geleden. Maar het is verschrikkelijk om die valse roddels te moeten lezen. Ik kwam soms in de verleiding om verbaal terug te slaan, maar ik deed het niet omwille van mijn kinderen."

En ook het huishoudelijk geweld doet Becker af als absolute nonsens. "Zoals jullie allemaal weten, heb ik een zeer temperamentvolle vrouw die heel luid kan roepen. Dat gebeurde er toen ik live de Wimbledon-match tussen Roger Federer en Kevin Anderson becommentarieerde. Mijn zoon Elias was thuis en belde me: 'papa, kom naar huis', maar ik kon natuurlijk niet komen, ik was op antenne. Nadien bedaarden de gemoederen en ik hoop dat het zo stilaan voorgoed is."