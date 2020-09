Boris Becker riskeert zeven jaar cel: tennislegende zou inkomsten en eigendommen niet aangegeven hebben VH

24 september 2020

18u28 0 Tennis Ex-tennisser Boris Becker gaat slapeloze nachten tegemoet. De 52-jarige Duitser kreeg in een rechtbank in Londen te horen dat hij zeven jaar cel riskeert voor het niet aangeven van inkomsten en eigendommen in Engeland. Becker pleit onschuldig.

Boris Becker houdt er al lang een turbulente relatie op na met de belastingsdiensten. In oktober 2002 werd hij in München tot twee jaar voorwaardelijk veroordeeld voor belastingontduiking - zijn boete bleef toen beperkt tot een half miljoen euro omdat hij al akkoord had bereikt met de fiscus om een schuld van 3 miljoen euro te vereffenen.

In 2017 verklaarde de Londense handelsrechtbank Boris Becker failliet. Hij was niet in staat om een schuld van 12 miljoen euro aan een private bank af te lossen. Becker ontkende altijd dat hij bankroet was maar zag zich wel verplicht om persoonlijke spullen te veilen. In november 2019 bleek dat de zesvoudige grandslamwinnaar activa van 5 miljoen euro had verzwegen - de rechter kon er niet mee lachen en plaatste Becker tot 2031 ‘onder toezicht’.

En nu staat Boris Becker een nieuwe rechtszaak te wachten. Gisteren sloeg een rechter van de Westminster Magistrates Court in Londen hem 19 aanklachten om de oren voor het niet aangeven van inkomsten (1,5 miljoen euro) en eigendommen in Engeland en Duitsland - terwijl hij nog altijd schuldeisers moet vergoeden. Becker zou een celstraf van zeven jaar riskeren.

Op 22 oktober staat een eerste hoorzitting op het programma, zijn proces zelf zou voor de tweede helft van 2021 zijn. Becker zelf ontkent alle beschuldigingen.