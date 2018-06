Boris Becker dan toch niet 'onschendbaar' voor schuldeisers kg

18 juni 2018

16u36

Bron: Belga 1 Tennis Voormalig tennisidool Boris Becker zou dan toch geen diplomatieke onschendbaarheid hebben dankzij zijn post als EU-attaché bij de sportbond van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken van de CAR, Charles-Armel Doubane. "Wij willen niet dat Boris Beckers onofficiële positie in ons land geassocieerd wordt met zijn financiële problemen", zegt hij aan de Duitse krant Die Welt.

De voormalige Duitse toptennisser Boris Becker zit financieel in moeilijke papieren. In juni vorig jaar werd hij failliet verklaard na een aanvraag van de Britse privébank Arbuthnot Latham & Co, waar hij al sinds 2015 zware schulden had.

Becker roept nu zijn diplomatieke onschendbaarheid in om aan de faillissementsprocedure te ontsnappen. De ex-tennisser is, voor de sportbond van de CAR, attaché bij de Europese Unie, en zou daarom diplomatieke immuniteit genieten. Dat betekent dat Becker niet kan onderworpen worden aan een juridische procedure zonder toestemming van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en zijn ambtgenoot in Bangui.

De ambassadeur van de Centraal-Afrikaanse Republiek voor België en de EU had eerst verklaard dat Becker inderdaad diplomatiek onschendbaar is, maar de minister van Buitenlandse Zaken spreekt dat nu tegen in een interview met Die Welt. "We zeggen duidelijk dat ons land de rechtsgang niet zal blokkeren in eender welke gerechtelijke stappen tegen Boris Becker", zegt Charles-Armel Doubane. "Wij willen niet dat Beckers onofficiële positie in ons land geassocieerd wordt met zijn financiële problemen."