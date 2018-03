Bonaventure vlot naar tweede kwalificatieronde in Miami Redactie

20 maart 2018

06u30

Bron: Belga 0

Ysaline Bonaventure (WTA 137) heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de kwalificaties op het WTA-toernooi in Miami (hard/8.648.508 dollar). In minder dan een uur was ze in twee sets de betere van de Colombiaanse Mariana Duque-Marino (WTA 118). Het werd 6-3, 6-2. In de tweede kwalificatieronde neemt Bonaventure het op tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 94).

Eerder slaagde ook Yanina Wickmayer (WTA 109) erin om door te stoten in de kwalificaties. Ze versloeg de Australische Olivia Rogowska (WTA 145) in drie sets: 6-4, 6-7 (3/7), 6-4. In de tweede ronde wacht de Roemeense Monica Niculescu (WTA 70) haar op.

Elise Mertens (WTA 21), Alison Van Uytvanck (WTA 51) en Kirsten Flipkens (WTA 71) zijn rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel. Mertens is als 22ste reekshoofd vrij in de eerste ronde. Van Uytvanck treft de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA 73), Flipkens neemt het op tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 39).

