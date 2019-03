Bonaventure niet voorbij Pliskova in Indian Wells - Wickmayer naar achtste finales in Mexico ODBS

11 maart 2019

Yanina Wickmayer naar achtste finales

Yanina Wickmayer (WTA-133) heeft zich voor de achtste finales van het 125K Series-toernooi in het Mexicaanse Guadalajara (125.000 dollar) geplaatst. In de eerste ronde had de 29-jarige Vlaams-Brabantse exact één uur nodig voor een 6-1, 6-3 zege tegen de Roemeense Ana Bogdan (WTA-106). De volgende tegenstandster voor Wickmayer komt uit de partij tussen het Tsjechische zevende reekshoofd Kristyna Pliskova (WTA-90) en de Chinese kwalificatiespeelster Wang Xiyu (WTA-195).

Geen achtste finale voor Ysaline Bonaventure

Ysaline Bonaventure (WTA-144) is er niet in geslaagd zich voor de achtste finales van het WTA-toernooi van Indian Wells (9.035.428 dollar) te plaatsen. De 24-jarige Luikse, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel van het Californische hardcourttoernooi geplaatst had, moest in de derde ronde haar meerdere erkennen in het Tsjechische vijfde reekshoofd Karolina Pliskova (WTA-5). In 1 uur en 6 minuten maakte de voormalige nummer een van de wereld er 6-3 en 6-2 van.