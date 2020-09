Bonaventure moet langer blijven na uitschakeling op US Open: “Zonder voorbereiding naar Roland Garros” FDW

05 september 2020

Nadat Ysaline Bonaventure donderdagavond haar tweede ronde op de US Open uit handen had laten glippen, kreeg ze nog een klap te verwerken. Als één van de zeven spelers die in contact is gekomen met de coronapositieve Benoit Paire zal ze tot volgende vrijdag in New York moeten blijven. “Geweldig”, zei Bonaventure sarcastisch. “Hard om te accepteren, vooral omdat we al 22 dagen hier zijn en elke keer negatief testten. Na zo’n nederlaag wil je zo snel mogelijk naar huis.”

Flipkens en Bonaventure mochten zelfs niet meer het stadion in. “Mij moet je eens het verschil uitleggen tussen de spelers van die groep die nog in het toernooi zitten en mogen spelen en zij die op hun kamer moeten blijven”, fulmineerde Flipkens. “Ze buigen hier voortdurend hun eigen regels, maar eenmaal uit het tornooi kan je je plan trekken.”

“Zo wordt het moeilijk om het gravelseizoen voor te bereiden”, zuchtte Bonaventure. “En laat ons hopen dat mijn coach of Kirsten niet positief testen, anders moeten we nog 14 dagen extra blijven. Tja, we zullen zonder voorbereidingstoernooi naar Roland Garros (27 september) moeten.”

