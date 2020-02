Bonaventure laat drie matchballen onbenut, België en Kazachstan houden elkaar in evenwicht na dag 1 in Fed Cup

GVS/DMM

07 februari 2020

21u27 8 Fed Cup Een gelijke stand in het Fed Cup-duel tussen België en Kazachstan. Elise Mertens zette ons land na een dramatische eerste set op voorsprong, Ysaline Bonaventure (WTA 115) verloor nadien na een driesetter tegen Yulia Putintseva (WTA 63): 6-3, 6-7 (2/7) en 2-6. Morgen valt het verdict.

Bonaventure, die als tweede enkelspeelster de voorkeur kreeg op Kirsten Flipkens (WTA 81), moest meteen haar opslagspel inleveren. Toch liet ze zich niet intimideren door de hoger gerangschikte Putintseva, ze realiseerde meteen de rebreak. Uiteindelijk ging Bonaventure één keer meer door de service van haar opponente: 3-6.

In de tweede set hielden beide speelsters gelijke tred, tot Bonaventure bij 3-3 door Putintseva’s service ging. Bij 5-3 verzuimde de Luikse drie matchballen te verzilveren op de opslag van de Kazachse, waarna beide speelsters hun service niet meer konden behouden. De tiebreak ging overtuigend met 2/7 naar de Kazachse.

Putintseva had het mentale voordeel en in de derde set lukte ze twee breaks. Dat volstond uiteindelijk voor de zege na een intense wedstrijd.

Morgen wisselen Mertens en Bonaventure van tegenstreefster, terwijl Kirsten Flipkens en Greet Minnen in het dubbelspel tegen Anna Danilina en Jaroslava Sjvedova spelen. Kapitein Johan Van Herck kan wel nog wijzigingen doorvoeren.

Mertens zette België eerder op de dag op een 1-0-voorsprong

De eerste set was dramatisch, maar Elise Mertens (WTA 19) bracht België op een 1-0-voorsprong in het kwalificatieduel voor de finaleronde van de Fed Cup. Tegen de Kazachse Zarina Diyas (WTA 63) werd het 1-6, 6-2 en 6-1.

Mertens (WTA 19) moest als beste Belgische een zekerheidje worden op een 1-0-voorsprong, maar werd in de eerste set tureluurs gespeeld. Na 17 minuten tennis stond het al 0-5. Zarina Diyas - het nummer 63 van de wereld - toonde zich gretiger, scherper, gewoonweg beter. Mertens speelde te overhaast.

Met de steun van het publiek in de Lange Munte knokte Mertens terug: nadat ze haar eigen opslagspel voor een eerste maal kon behouden, versierde ze drie breakpunten. Diyas werkte ze allemaal vakkundig weg en verzilverde direct haar eerste setpunt: 1-6. Mertens trok de kleedkamers in, veel stof tot nadenken.

Dat moment van innerlijke rust hielp: Mertens was terug zichzelf. Onze 24-jarige landgenote zorgde voor de eerste break van het tweede bedrijf en bevestigde die kloof op de eigen opslag: 3-1. Ze sloeg nu wel de nodige winners, terwijl ze ook haar eerste servicepercentage flink had opgetrokken. De Belgische serveerde uit: 6-2

In de derde set kregen we een écht duel. Na een ellenlang spel kreeg Mertens een eerste breakpunt, maar de Kazachse maakte dat onschadelijk. Diyas tenniste vervolgens op haar beurt drie breakmogelijkheden bij elkaar, maar ook onze landgenote wilde niet wijken. Uiteindelijk won de thuisspeelster het pleit. Na een heerlijk punt aan het net ging ze door de opslag van de Kazachse: 3-1. De veer bij de opponente was gebroken, Mertens met een nieuwe break richting 6-1.

Mertens: “Heb de moed niet laten zakken”

In geen tijd keek Mertens in de eerste set tegen een 0-5-achterstand aan. “Ik begon niet al te goed, ook al had ik eigenlijk niet zoveel zenuwen. Mijn benen voelden traag aan. En zij miste weinig en speelde een foutloze eerste set. Maar mentaal ben ik toch in de match gebleven.” Vanaf de tweede set kon Mertens haar niveau opkrikken. “Ik heb de moed niet laten zakken. Als ze van mij wou winnen, dan moest ze wel klaar staan voor elke bal. Ik bleef vechten voor elk punt. Door de steun van het publiek, het team en Johan Van Herck heb ik de match gewonnen. Het is speciaal om voor België te spelen, ik wou deze match dan ook echt winnen.”

Diyas: “Het werd vanaf set twee moeilijk om punten te maken”

“Ik begon heel goed aan de wedstrijd, met 1-6 in de eerste set als resultaat”, verklaarde Diyas na de wedstrijd. “Elise liet heel wat missers optekenen, waardoor ze me wel wat hielp. Vanaf de tweede set begon Elise beter te spelen, ze raakte de bal beter. Ze maakte minder foutjes. Ik liet wat betijen, terwijl ik net agressiever had moeten spelen. Het werd zo moeilijk voor mij om punten te maken. Natuurlijk ben ik nu ontgoocheld, want ik wou deze match echt winnen.”