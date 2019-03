Bonaventure kwalificeert zich voor hoofdtabel Indian Wells, Wickmayer niet YP

06 maart 2019

06u15

Bron: Belga 0

Yanina Wickmayer (WTA 133) is er niet in geslaagd om de hoofdtabel te bereiken op het WTA Premiertoernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/9.035.428 dollar). De 29-jarige Wickmayer moest de duimen leggen tegen de Japanse Misaki Doi (WTA 121) in twee sets (5-7; 5-7).

Ysaline Bonaventure (WTA 144) had eerder op de dag wel haar slag thuisgehaald tegen de Poolse Iga Swiatek (WTA 125).

Elise Mertens (WTA 16), Alison Van Uytvanck (WTA 51) en Kirsten Flipkens (WTA 56) bereikten eerder al de hoofdtabel. Mertens is als zestiende reekshoofd in de eerste ronde vrij. Van Uytvanck neemt het in de eerste ronde op tegen Alison Riske (WTA 46). Flipkens (WTA 56) bekampt de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 73).

Bemelmans meteen out

Ruben Bemelmans (ATP 145) is meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het kwalificaties van het Masters 1000-toernooi van Indian Wells (8.359.455 dollar). De 31-jarige Limburger verloor in twee sets van de Brit Daniel Evans (ATP 100) met 6-4, 6-4 na een duel van een uur en 45 minuten.

