Bonaventure in eerste ronde van Jurmala tegen Poolse kwalificatiespeelster GVS

22 juli 2019

15u40

Bron: Belga 0 Tennis Ysaline Bonaventure (WTA-109) neemt het in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Letlandse Jurmala (250.000 dollar) op tegen de Poolse kwalificatiespeelster Katarzyna Kawa (WTA-194).

De 24-jarige Luikse gaf Kawa één keer eerder partij. In 2015 versloeg ze de 26-jarige Poolse met 7-5 en 6-4 in het Duitse Bad Saulgau. Net als in Jurmalu was gravel daar de ondergrond.

Als Bonaventure de eerste horde neemt, volgt in de achtste finales een duel met het Duitse zevende reekshoofd Tatjana Maria (WTA-71) of de Kroatische Jana Fett (WTA-316).