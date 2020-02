Bob Verbeeck, vorige manager van Clijsters: “Ik geloof in haar, omdat ze zo vastberaden is” XC

17 februari 2020

10u12

Bron: La Dernière Heure 0 Tennis Bob Verbeeck was tijdens de eerste twee carrières van Kim Clijsters de manager én tweede vader van de Limburgse. In een gesprek met La Dernière Heure spreekt Verbeeck, momenteel CEO van sportmarketingbedrijf Golazo, zijn vertrouwen uit in Clijsters.

“Ze heeft inmiddels drie kinderen. 't Is dus niet evident, maar het verlangen is er”, zegt Verbeeck, die gelooft in een positieve ‘Kimback’. “Haar spel matcht met het huidige circuit in de tenniswereld. Mocht ze haar eerste twee of drie matchen verliezen, zal ze sowieso doorzetten. Ze inspireert veel mensen.”

“Ik maak me enkel zorgen om haar blessures”, vervolgde Verbeeck, die een telefoon van Clijsters kreeg voordat ze naar Dubai vloog. “Ze wilde echt terugkeren. Ik geloof in haar, omdat ze zo vastberaden is. Ze tennist nog steeds op een hoog niveau.”

“Ze zal snel in vorm zijn. Haar lichaam zal moeten volgen, maar ze wordt omringd door experts. Waaronder osteopaat Sam Verslegers, die het beste is in het luisteren naar de signalen van een lichaam.”

Clijsters speelt vandaag vanaf 16u (Belgische tijd) tegen Garbiñe Muguruza. De Spaanse was twee weken geleden nog finaliste op de Australian Open. Een zware dobber dus voor Clijsters, dat beseft ze zelf ook. “Ik ben realistisch genoeg om te weten dat het heel moeilijk gaat zijn. Maar ik wil het gevecht aangaan en ga er het beste van maken. Dat is ook de beste leerschool uiteindelijk.”