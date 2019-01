Blessureperikelen voor Nadal twee weken voor Australian Open - Murray naar huis in tweede ronde Brisbane DMM

02 januari 2019

13u19

Bron: Belga 0

Andy Murray gaat eruit in tweede ronde in Brisbane

Het parcours van Andy Murray op het toernooi van Brisbane (527.880 dollar) is in de tweede ronde geëindigd. De Schot verloor met 7-5 en 6-2 van de Rus Daniil Medvedev (ATP 16). Na 1 uur en 22 minuten tennis moest Murray inpakken.

Medvedev maakte het verschil onder meer met zijn uitstekende opslag. De 22-jarige Rus sloeg zestien aces. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Canadees Milos Raonic (ATP 18).

Murray is na heel wat blessureleed, met onder meer een heupoperatie, weggezakt naar plaats 240 op de ranking. In Brisbane, een toernooi dat hij in 2012 en 2013 won, zette de olympisch kampioen van Londen en Rio dinsdag thuisspeler James Duckworth (ATP 234) opzij. Maar tegen de veel hoger geplaatste Medvedev bleek de 31-jarige Schot, goed voor drie grandslams, niet opgewassen.

Rafael Nadal geeft forfait met dijblessure

Rafael Nadal (ATP 2) heeft bekendgemaakt niet te zullen deelnemen aan het ATP-toernooi in Brisbane. De Spanjaard kampt met een blessure aan de linkerdij. Nadal had normaal gezien komende nacht (Belgische tijd) zijn tweede ronde moeten spelen tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP 239). In de eerste ronde was hij vrij.

“Ik heb een MRI laten doen en die toonde een kleine blessure aan de dij”, stak Nadal van wal op een persconferentie. “Ik heb geprobeerd om te spelen, ik wilde het ook, maar de dokter heeft aanbevolen verstek te laten gaan. Als ik zou spelen, is er een risico dat de pijn zou verergeren. Momenteel is het maar een kleine blessure, maar het kan groter worden als je de spier onder hoge druk zet. Ik wil er staan op de Australian Open (14-27 januari).”

Rafael Nadal opende zijn seizoen eind december op het Mubadala exhibitietoernooi in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten). Daar verloor hij zijn halve finale van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 6) om vervolgens forfait te geven voor de troostfinale tegen de Rus Karen Khachanov (ATP 11). Ook toen klaagde de Spanjaard al over een pijntje. Nadal’s najaar viel in 2018 compleet in het water door een knieblessure. Hij speelde niet meer sinds zijn verloren finale op de US Open

Duitsland zet Frankrijk opzij in Hopman Cup

Duitsland heeft ook haar tweede duel in groep A op de Hopman Cup tennis in het Australische Perth gewonnen. Dankzij enkelzeges van Alexander Zverev (ATP 4) en Angelique Kerber (WTA 2) won Duitsland met 2-1 van Frankrijk. Onze oosterburen hadden eerder ook al met 3-0 gewonnen van Spanje.

Kerber opende de debatten met een zege in drie sets (5-7, 6-2 en 6-4) tegen Alizé Cornet (WTA 45). Vervolgens nam Alexander Zverev in eveneens drie sets (6-3, 6-7 (8/10) en 6-2) de maat van Lucas Pouille (ATP 32). In het overbodige dubbel triomfeerde Frankrijk met 2-0 (4-3 (5/4) en 4-3 (5/3)).

Later op de dag staan met Australië en Spanje ook de twee andere teams in groep A nog tegenover elkaar op de tweede speeldag. Duitsland staat met twee zeges voorlopig alleen aan kop in de poule. Australië volgt met één overwinning, Frankrijk en Spanje wonnen nog niet. In groep B is Zwitserland leider met 2 op 2. Griekenland en Groot-Brittannië delen de tweede plaats met één zege. De Verenigde Staten zijn na twee nederlagen alleen laatste. In de finale staan de nummers één van beide poules tegenover elkaar.