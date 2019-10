Bertens vervangt geblesseerde Osaka op WTA Finals Redactie

29 oktober 2019

09u46

Bron: Belga 0 Tennis Naomi Osaka (WTA 3) zal deze week niet meer in actie komen op de WTA Finals in het Chinese Shenzhen (hard/14 miljoen dollar). De Japanse, die in haar eerste partij de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 6) versloeg, sukkelt met de schouder. De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 10), eerste reserve, is haar vervangster.

Bertens moet dinsdag in de rode groep meteen aan de bak tegen de Australische Ashleigh Barty (WTA 1), die opende met winst tegen de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 7). Vorige week nam Bertens nog deel aan de WTA Elite Trophy. In de B-Masters moest ze in de finale de duimen leggen voor de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 14).

De 27-jarige Nederlandse debuteerde vorig jaar op de WTA Finals, toen als vervangster van Simona Halep die zich al voor het toernooi geblesseerd terugtrok. Bertens haalde toen de halve finales.