Bertens verlengt haar titel op WTA-toernooi Sint-Petersburg

16 februari 2020

16u44

Kiki Bertens (WTA 8) heeft zondag met succes haar titel verdedigd op het WTA-toernooi van Sint-Petersburg (hardcourt/782.900 dollar). De Nederlandse, het tweede reekshoofd in Rusland, versloeg in de finale de Kazachse Elena Rybakina (WTA 25) na één uur en zestien minuten spelen in twee sets (6-1 en 6-3).

Bertens zou maandag oorspronkelijk al in Dubai tegen Kim Clijsters spelen, maar liet zondagmorgen weten forfait te geven voor het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten. Het is voor Bertens haar tweede titel op rij in Sint-Petersburg. Vorig jaar versloeg ze in de eindstrijd in Rusland de Kroatische Donna Vekic.

De 28-jarige Nederlandse zit in totaal nu aan tien WTA-titels. Haar eindzege in Sint-Petersburg was haar eerste dit seizoen. De twintigjarige Rybakina blijft op twee titels steken. Zij was dit jaar al de beste in Hobart en runner-up in Shenzhen.