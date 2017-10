Bertens en Larsson naar halve finales dubbelspel op WTA Masters 10u50 0 Getty Images Tennis De Nederlandse Kiki Bertens en de Zweedse Johanna Larsson hebben zich geplaatst voor de halve finales in het dubbelspel op de WTA Finals in Singapore.

Bertens en Larsson haalden het van de Australische vierde reekshoofden Ashleigh Barty en Casey Dellacqua: 7-6 (9/7), 6-7 (1/7) en 10/6 in de supertiebreak. De wedstrijd duurde 1 uur en 56 minuten.



Kiki Bertens en Johanna Larsson, dit seizoen samen al goed voor vier toernooizeges, nemen het in de halve finales op tegen de winnaars van de kwartfinale waarin de Russinnen Ekaterina Makarova en Elena Vesnina tegenover de Canadese Gabriela Dabrowski en de Chinese Yifan Xu staan.



In de andere halve finale nemen de Zwitserse Martina Hingis en de Taiwanese Yung-Jan Chan het op tegen de Hongaarse Timea Babos en de Tsjechische Andrea Hlavackova.



De 37-jarige Hingis liet vlak voor de wedstrijd van donderdag weten dat ze na dit toernooi een punt zet achter haar carrière als tennisster. De Zwitserse won 25 Grand Slam-titels: vijf in het enkelspel, dertien in het dubbelspel bij de vrouwen en zeven in het gemengde dubbelspel. In het enkelspel was ze 209 weken lang de nummer een van de wereld.

