13 juli 2020

De 24-jarige Italiaan Matteo Berrettini (ATP-8) heeft in het Franse Nice de eerste editie van de Ultimate Tennis Showdown gewonnen. In de finale versloeg hij de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-6) in een sudden death. Het werd 16-15, 15-12, 12-14, 8-15 en 3-2.