Beresterke Mertens pakt nu ook scalp van ex-nummer één Kerber en staat in finale Doha MH

15 februari 2019

18u53 0 Tennis Een knalprestatie. Elise Mertens plaatste zich vandaag voor de finale van het WTA-toernooi in Doha. In de halve eindstrijd rekende ze af met Angelique Kerber (WTA 6): 6-4, 2-6 en 6-1. Voor de laatste horde wacht Simona Halep (WTA 3).

Gisteren klopte ze met Kiki Bertens haar eerste top-tien speelster van het jaar, vandaag met Angelique Kerber een drievoudig grandslamwinnares én voormalig nummer één van de wereld. En of Elise Mertens (23) in bloedvorm verkeert. Als een wervelwind ging ze vooral in set één en drie tekeer. Met een service die uitstekend draaide en agressief tennis vanop de baseline stond Kerber al gauw 4-1 in het krijt. Armen wijd bij de Duitse – ook zij was onder de indruk. Kerber knokte zich nog terug tot 4-4, maar bij een 5-4-voorsprong was de eerste setbal raak voor Mertens.

.@elise_mertens buckles down to take the opening set, 6-4! #QTO2019 pic.twitter.com/VwXrF7a7fs WTA(@ WTA) link

Ander verhaal in set twee. Kerber krikte haar niveau op en illustreerde waarom ze een voormalig nummer één op de wereldranglijst is. In geen tijd hingen de bordjes weer in evenwicht: 6-2. Wie dacht dat Kerber ook in set drie zomaar eventjes over onze landgenote heen zou walsen, kwam bedrogen uit. Mertens raakte weer hélemaal onder stoom en gunde haar opponente amper één game: 6-1.

.@elise_mertens reaches the biggest final of her career at @QatarTennis!



Upsets Kerber, 6-4, 2-6, 6-1! pic.twitter.com/gMyZMe601i WTA(@ WTA) link

In de eindstrijd staat Mertens tegenover een nieuwe klepper: de Roemeense Simona Halep. Het topreekshoofd kegelde vierde reekshoofd Svitolina in drie sets uit het toernooi na een 2 uur en 9 minuten durende strijd: 6-3, 3-6 en 6-4. Halep, die in 2014 het toernooi in Doha won, wordt sinds kort gecoacht door Thierry Van Cleemput, de ex-coach van David Goffin. De 27-jarige Halep, voormalig nummer één van de wereld, staat voor de 34e keer in de finale van een WTA-toernooi. Ze heeft 18 WTA-titels op haar palmares.

Mertens gaat in haar zesde WTA-finale op zoek naar een vijfde WTA-titel. De dames namen het twee keer eerder tegen elkaar op. Vorig jaar was Halep zowel op Roland Garros (6-2, 6-1) als in Madrid (6-0, 6-3) duidelijk te sterk in twee sets.

.@elise_mertens unloads on the backhand to steal the break! #QTO2019 pic.twitter.com/IL0gn18wv9 WTA(@ WTA) link

.@elise_mertens shows off her net skills with the perfect low volley! #QTO2019 pic.twitter.com/cKLTsjOL0k WTA(@ WTA) link

How did @elise_mertens make that shot 👀 #QTO2019 pic.twitter.com/RCCMyzCryN WTA(@ WTA) link

.@AngeliqueKerber gets the match back on serve 💪 #QTO2019 pic.twitter.com/mE4sHinZHy WTA(@ WTA) link