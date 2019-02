Bencic verrast Kvitova in Dubai en pakt derde WTA-titel YP & MH

23 februari 2019

17u59

Bron: Belga 0

De Zwitserse Belinda Bencic (WTA 45) heeft vandaag het WTA-toernooi in Dubai (hard/2.828.000 dollar) op haar naam geschreven. De 21-jarige Bencic haalde het na één uur en 45 minuten tennis in drie sets (6-3, 1-6 en 6-2) van de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 4), het tweede reekshoofd.

Het is voor Bencic, die in de halve eindstrijd de Oekraïense titelverdedigster Elina Svitolina (WTA 6) uitschakelde, haar derde WTA-titel in acht finales. Ze kon eerder enkel zegevieren in Eastbourne en Toronto (beiden 2015). De 28-jarige Kvitova blijft steken op 26 WTA-titels in 35 finales. Ze won eerder dit jaar al het toernooi in Sydney en speelde de finale op de Australian Open. In Dubai pakte ze al eens de eindzege in 2013.

She did it!

🇨🇭@BelindaBencic, the #DDFTennis trophy is yours! 🏆

She overpowered Kvitova by

6-3, 1-6, 6-2. pic.twitter.com/FmsYFNNe12 WTA(@ WTA) link

Goffin hoopt Tsitsipas te verrassen

David Goffin (ATP 24) staat in Marseille voor het eerst dit jaar in de halve finales van een ATP-toernooi. De Luikenaar neemt het later op de dag op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 12). Goffin verwacht een "heel moeilijke" wedstrijd.

Goffin haalde het in de kwartfinales met 6-2 en 6-4 van de Fransman Gilles Simon (ATP 32). "De wedstrijd verliep zoals ik verwacht had. Er waren veel balwisselingen. Ik moest aanwezig zijn vanaf het eerste punt, en hield dit tot het einde vol. Ik ben heel tevreden, want de tweede set was erg lastig. Gilles klampt zich vast en probeert in het hoofd van zijn tegenstander te geraken, zodat die uiteindelijk ten onder gaat. Maar ik slaagde erin in de wedstrijd te blijven en het goede evenwicht te vinden tussen aanval en degelijkheid. Ik was sereen en klaar om desnoods drie uur te spelen. Ik behaalde ook meer punten op mijn eerste opslag, dat heeft het verschil gemaakt."

De Belgische nummer 1 treft nu het Griekse toptalent Tsitsipas, het eerste reekshoofd in Marseille. "Stefanos blijft de voorbije maanden maar vooruitgang boeken. Voor het eerst in onze confrontaties zal ik de outsider zijn. Hij is eerste reekshoofd, iedereen verwacht dat hij het toernooi wint. Ik ga proberen te profiteren van dat statuut om een goede match te spelen en hem te verrassen", besloot Goffin.

Tsitsipas kijkt Goffin voor de vijfde keer in de ogen op het ATP-circuit. Het staat 2-2 in de onderlinge confrontaties. "Ik zal goed tennis op het court moeten brengen", aldus de Griek. "David heeft in het verleden bewezen dat hij heel goed kan tennissen, en dat doet hij nu opnieuw. Hij heeft veel ervaring. Ik teer op mijn jeugdigheid, wat misschien een licht voordeel is. Ik zal geduldig, geconcentreed en agressief moeten zijn. Ook mentaal moet ik sterk zijn. Men zegt me dat ik hier de te kloppen man ben, maar ik probeer daar niet aan te denken."